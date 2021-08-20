مجمع إرادة والصحة النفسية بجدة يدشن مجموعة من المشاريع التقنية الإبداعية

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نيابة عن سعادة مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة دشن سعادة الدكتور حسين الزبيدي المساعد للتميز المؤسسي مجموعة من المشاريع الإبداعية التقنية في مجمع إرادة والصحة النفسية بجدة تمثلت في المشاريع التقنية المنفذة من قبل فريق التطوير الإلكتروني ، وتعتبر من ضمن المشاربع المستهدفة والمعتمدة من الوزارة والتي سيتم تعميمها على بقية المستشفيات ، وجاء نظام بادر كأول وأحد المشاريع ذو الأهمية العالية التي تهدف إلى الإستجابة الفورية لعدم الرضا من قبل المستفيدين ومن ثم العمل على إحتوائها وتحسينها في حينها ، بينما يستهدف المشروع الثاني المتمثل في المركز الترفيهي العديد من مقاطع الفيديو والألعاب الإلكترونية والمقالات التخصصية والتأهيلية التي يتم استعراضها وإستخدامها عن طريق شبكة المجمع المفتوحة لخدمة العملاء ، ويستهدف المشروع الثالث الشاشات الذكية الإلكترونية عبر شاشة الطوارئ التي تساعد في سهولة الحصول على الخدمات الصحية في وقت وجيز من قبل العملاء .

بدوره أكد مساعد مدير الشؤون الصحية سعادة الدكتور حسين الزبيدي على أن التطور التقني والتكنولوجي الذي تنتهجه صحة جدة يمثل نقلة نوعية مميزة في تحسين البيئة العملية والمهنية مما يساهم في تقديم الخدمة العلاجية للمستفيدين بالشكل المناسب .

بدورها ثمنت إدارة المجمع هذه الزيارة من مديرية الشؤون الصحية التي تساعد وتحفز منسوبوا المجمع على تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمراجعين والمستفيدين .