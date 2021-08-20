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وكيل إمارة الباحة يكرِّم المستشارة «فتحية الغامدي» في ختام برنامج العودة الى أساسيات الأعمال

وكيل إمارة الباحة يكرِّم المستشارة «فتحية الغامدي» في ختام برنامج العودة الى أساسيات الأعمال
http://almnatiq.net/?p=1015262
المناطق - الباحة

كرم وكيل إمارة منطقة الباحة الأستاذ عبد المنعم بن ياسين الشهري الاستاذة فتحية هجاد الغامدي مستشارة تطوير الأعمال بمركز دُلني للأعمال
التابع لبنك التنمية الاجتماعية وذلك لمشاركتها ببرنامج العودة إلى أساسيات الأعمال والذي أقيم بمعرض عروس الباحة
وذلك بحضور رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالباحة الاستاذ محمد بن سعيد المعجباني
و الاستاذ سعيد الزهراني ، نائب الرئيس التنفيذي المكلف لقطاع الأعمال والمشرف العام على مركز دلني

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