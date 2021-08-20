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رئيس جامعة الملك خالد يكرم فريق الأمن السيبراني

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رئيس جامعة الملك خالد يكرم فريق الأمن السيبراني

رئيس جامعة الملك خالد يكرم فريق الأمن السيبراني
http://almnatiq.net/?p=1015270
المناطق - عسير

كرم معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، مؤخرًا، إحدى فرق الإدارة العامة للأمن السيبراني بالجامعة، وذلك نظير الجهود والإنجازات التي حققوها.

وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للأمن السيبراني الدكتور محمد الصقر أن أعضاء الفريق عملوا مؤخرًا على عدة مشاريع أمنية تكللت بالنجاح، حيث عملوا باجتهاد على مدى 8 أشهر لرفع مستوى الالتزام بالأمن السيبراني وحوكمته، وتقييم المخاطر ورفع وعي منسوبي جامعة الملك خالد في هذا الجانب، بالإضافة إلى العديد من المشاريع التقنية في جانب الأمن السيبراني.

يذكر أن الإدارة العامة للأمن السيبراني بالجامعة أنشئت قبل نحو 3 سنوات وقامت خلال الفترة الماضية بجهود متميزة في مجال اختصاصها، فضلا عن تقديم عدد من المبادرات المجتمعية النوعية من أبرزها “نساء في الأمن السيبراني” و”كيف تحمي بياناتك في عصر الهجمات السيبرانية” و”أساليب حماية الأفراد والمؤسسات ضد الهجمات السيبرانية” وندوة “الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية: الرؤى، المستقبل، والتحديات”.

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