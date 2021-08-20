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أكثر من (7380) عينة من ماء زمزم للتأكد من سلامتها

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أكثر من (7380) عينة من ماء زمزم للتأكد من سلامتها

أكثر من (7380) عينة من ماء زمزم للتأكد من سلامتها
http://almnatiq.net/?p=1015281
المناطق - واس

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة سقيا زمزم بتحليل (615) عينة عشوائية من مواقع مختلفة لماء (زمزم) المبارك للتأكد من سلامتها ، وخلوها من أي ملوثات .
وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم عبدالرحمن الزهراني أن مختبر (زمزم) يمثل رأس الرمح في الحفاظ على جودة وسلامة ماء زمزم وهو قسم خاص مجھز بأعلى التقنيات والتجهيزات، وبطاقم فني مختص یقوم بأخذ عينات عشوائية وبشكل يومي من الأسطوانات والعربات الذكية، وكل الوسائل المستحدثة بعد الجائحة وما اقتضته من الإجراءات الاحترازية وإجراء الاختبارات اللازمة ورفع النتائج للإدارة أولاً بأول، والقيام بالإجراءات الأخرى المماثلة من غسيل وتعقيم للخزانات والمشربيات والصنابير، وصولاً إلى تحقيق أعلى معايير الجودة.
وأشار إلى بلوغ عدد العينات المسحوبة لعام ١٤٤٢هـ أكثر من ( 7380) عينة، مأخوذة من نقاط التعبئة-ومشربيات-وخزانات خارجية- وحقائب أسطوانية- وعربيات – وعبوات ماء زمزم المبارك.
وبين الزهراني أن العينات تؤخذ من أي مصدر لماء زمزم المبارك داخل الحرم على النحو التالي: تعقيم مكان أخذ العينات بالكحول قبل أخذ العينة بطريقة احترافية للحفاظ عليها من الملوثات الخارجية- ووضع العينة في الحافظة المخصصة لها حتى وصولها للمختبر للحفاظ عليها .

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