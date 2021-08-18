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افتتاح مركزين جديدين لتطعيم طلاب وطالبات ومنسوبي تعليم محافظة طريف الأحد القادم

افتتاح مركزين جديدين لتطعيم طلاب وطالبات ومنسوبي تعليم محافظة طريف الأحد القادم

منطقة الحدود الشمالية
أكثر من (7380) عينة من ماء زمزم للتأكد من سلامتها

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افتتاح مركزين جديدين لتطعيم طلاب وطالبات ومنسوبي تعليم محافظة طريف الأحد القادم

افتتاح مركزين جديدين لتطعيم طلاب وطالبات ومنسوبي تعليم محافظة طريف الأحد القادم
http://almnatiq.net/?p=1015284
المناطق - واس

يفتتح القطاع الصحي بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع تعليم المحافظة الأحد المقبل مركزين للتطعيم مخصصين للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم بالمحافظة، في مدرسة أبي ذر الغفاري بنين ، والمدرسة المتوسطة الثانية للبنات، بهدف التوسّع في نطاق تحصين طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية من الفئة العمرية من 12_18 عاماً، استعداداً لعودة آمنة لمقاعد الدراسة.
ودعت إدارة التعليم الهيئة التعليمية والإشرافية والإدارية والطلبة في الفئات العمرية المحددة إلى سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا حرصاً على العودة الطبيعية وسلامة المجتمع، وانتظام العملية التعليمية للعام الدراسي 1443هـ.

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