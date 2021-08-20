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رسميا.. الدوري الإيطالي يبث مجانا بالتعليق العربي

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رسميا.. الدوري الإيطالي يبث مجانا بالتعليق العربي

رسميا.. الدوري الإيطالي يبث مجانا بالتعليق العربي
http://almnatiq.net/?p=1015293
المناطق - الرياض

ستبث رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، مباريات الدوري المحلي على قناتها في يوتيوب، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بداية من يوم غد السبت، الذي يشهد انطلاق منافسات “الكالتشيو”.

وسيتم عرض خمس مباريات من كل جولة مجانا لجميع مشجعي كرة القدم المقيمين في المنطقة المذكورة.

وستبث المباريات بالتعليق العربي، مباشرة من مركز الإنتاج الجديد الخاص برابطة الدوري الإيطالي في ليسوني، وهي واحدة من الميزات الجديدة الرائعة مع انطلاق الموسم.

وهذه قائمة مباريات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي التي سيتم بثها عبر موقع “يوتيوب”، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:

السبت 21 أغسطس

إنتر ميلان ضد جنوى – 19:30 بتوقيت مكة.

إمبولي ضد لاتسيو – 21:45 بتوقيت مكة.

الأحد 22 أغسطس

أودينيزي ضد يوفنتوس – 19:30 بتوقيت مكة.

روما ضد فيورنتينا – 21:45 بتوقيت مكة.

الاثنين 23 أغسطس

سامبدوريا ضد ميلان – 21:45 بتوقيت مكة.

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