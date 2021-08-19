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افتتاح معرض برواز الفني بالجبيل الصناعية

افتتاح معرض برواز الفني بالجبيل الصناعية
http://almnatiq.net/?p=1015299
المناطق - واس

افتتح أمس معرض برواز الفني، الذي تنظمه الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) فرع الجبيل، بالتعاون مع إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بالجبيل، بمشاركة 37 فنانًا ومصورًا فوتوغرافيًا و 47 عملًا فنيًا، بحضور مدير عام الخدمات المساندة فيصل بن حمدان الظفيري، وذلك بمركز المعرفة والإبداع بمدينة الجبيل الصناعية.
وأوضحت مدير جسفت الجبيل نادية العتيبي أن المعرض يمثل العودة الحقيقة لأنشطة الجمعية تحت شعار “نعود بفن” لعام 2021، مشيرةً إلى تنوع الأعمال الفنية بين التراث والحضارة وبين الحداثة والعصرية، إضافة للخط العربي ، كما برز الطابع البحري من خلال بعض الأعمال الفنية والمنحوتات الخشبية، والصور الفوتوغرافية المشاركة في المعرض.

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