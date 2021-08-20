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قتلى من “حزب الله” بضربات إسرائيل على ريف دمشق

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قتلى من “حزب الله” بضربات إسرائيل على ريف دمشق

قتلى من “حزب الله” بضربات إسرائيل على ريف دمشق
أرشيفية.. مقاتلين تابعين لحزب الله اللبناني
http://almnatiq.net/?p=1015305
المناطق - وكالات

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، عن حصيلة أولية للضربات الإسرائيلية على تجمعات لميليشيات “حزب الله” اللبناني، عند منتصف ليل الخميس الجمعة، في منطقة قارة بريف دمشق، قرب الحدود السورية مع لبنان.

ووثق المرصد مقتل 4 عناصر من ميليشيات “حزب الله” اللبناني من جنسيات سورية ولبنانية، وإصابة آخرين بعضهم بجراح خطيرة في حصيلة أولية للضربات الإسرائيلية.

وكان المرصد السوري قد رصد، منتصف ليل الخميس الجمعة، استهدافا من صواريخ إسرائيلية لمستودعات أسلحة ومواقع عسكرية لـ”حزب الله” اللبناني في منطقة قارة بريف دمشق المتداخلة مع ريف حمص الجنوبي الغربي.

وينشط “حزب الله” اللبناني في تلك المنطقة، إضافة لاستخدامها في تهريب المحروقات من لبنان إلى سوريا، في حين حاولت الدفاعات الجوية في قاسيون وجبل المانع واللواء 91 التصدي للضربات الإسرائيلية.

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