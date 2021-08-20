احدث الأخبار

رئيس الاتحاد العربي يُتوج غدًا الفائز بكأس محمد السادس للأندية الأبطال
أبرز المواد
 صحة بيشة :900 مستفيد من خدمات مركز اضطرابات النمو والسلوك
منطقة عسير
 فريق طبي بمركز القلب بأبها يجري عمليتي تركيب صمام أورطي بتقنية جديدة
منطقة عسير
 القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية
منطقة الرياض
 أكثر من 2 مليون فحص مخبري بصحة حفر الباطن خلال النصف الأول لعام 2021م
المنطقة الشرقية
 شؤون الحرمين توزع (4) آلاف مظلة على قاصدي المسجد الحرام
أبرز المواد
 الناتو يحذر طالبان: “لن نسمح للإرهاب بتهديدنا مرة أخرى”
أبرز المواد
 العراق ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب 2021
أبرز المواد
 قتلى من “حزب الله” بضربات إسرائيل على ريف دمشق
أبرز المواد
 افتتاح معرض برواز الفني بالجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 اكتشاف نظام لم يسبق له مثيل لحرق “الدهون العميقة”
أبرز المواد
 رسميا.. الدوري الإيطالي يبث مجانا بالتعليق العربي
أبرز المواد
رئيس الاتحاد العربي يُتوج غدًا الفائز بكأس محمد السادس للأندية الأبطال

رئيس الاتحاد العربي يُتوج غدًا الفائز بكأس محمد السادس للأندية الأبطال

أبرز المواد
صحة بيشة :900 مستفيد من خدمات مركز اضطرابات النمو والسلوك

صحة بيشة :900 مستفيد من خدمات مركز اضطرابات النمو والسلوك

منطقة عسير
فريق طبي بمركز القلب بأبها يجري عمليتي تركيب صمام أورطي بتقنية جديدة

فريق طبي بمركز القلب بأبها يجري عمليتي تركيب صمام أورطي بتقنية جديدة

منطقة عسير
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية

منطقة الرياض

الناتو يحذر طالبان: “لن نسمح للإرهاب بتهديدنا مرة أخرى”

الناتو يحذر طالبان: “لن نسمح للإرهاب بتهديدنا مرة أخرى”
http://almnatiq.net/?p=1015311
المناطق - وكالات

حض حلف شمال الأطلسي “الناتو”، الجمعة، حركة طالبان على السماح بعمليات الإجلاء من أفغانستان وتعهد أن يواصل الحلفاء “التنسيق من كثب” فيما تتواصل تلك العمليات، مشيرا إلى عدم السماح للإرهاب للعودة مرة أخرى من أفغانستان.

وجاء الإعلان المشترك للدول الثلاثين الأعضاء في حلف الناتو في أعقاب مؤتمر عاجل عبر الفيديو لوزراء الخارجية، لمناقشة جهود الإجلاء والخطوات التالية التي ينبغي اتخاذها.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إن الحلف يعطي الأولوية لإخراج الناس من كابل وأن يبقى المطار مفتوحا.

وذكر ستولتنبرغ للصحفيين: “ما زال الوضع صعبا ولا يمكن التنبؤ به… التحدي الرئيسي الذي نواجهه أن يصل الناس ويدخلون مطار كابل”.

وأشار مسؤول في حلف شمال الأطلسي إلى أن أكثر من 18 ألف شخص تم نقلهم جوا من كابل منذ استيلاء طالبان على عاصمة أفغانستان، لكن آلاف الأشخاص المتلهفين للفرار من البلاد ما زالوا يحتشدون في المطار.

ووجه ستولتنبرغ الشكر لتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا على جهود الدول الثلاث لحفظ الأمن في مطار كابل.

وحث طالبان مجددا على السماح بالمرور الآمن لجميع الرعايا الأجانب والأفغان الساعين إلى مغادرة البلاد.

وبعد نحو عقدين استكمل حلف شمال الأطلسي هذا الصيف عملياته العسكرية في أفغانستان وسحب معظم قواته من البلاد.

لكن الحلف ما زال يحتفظ بتمثيل دبلوماسي في كابل ويعمل من مقره في بروكسل باعتباره منتدى لتنسيق الإجراءات المحلية في أفغانستان مثل إجلاء المواطنين.

روابط ذات صلة

رئيس الاتحاد العربي يُتوج غدًا الفائز بكأس محمد السادس للأندية الأبطال

رئيس الاتحاد العربي يُتوج غدًا الفائز بكأس محمد السادس للأندية الأبطال
شؤون الحرمين توزع (4) آلاف مظلة على قاصدي المسجد الحرام

شؤون الحرمين توزع (4) آلاف مظلة على قاصدي المسجد الحرام
العراق ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب 2021

العراق ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب 2021

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*