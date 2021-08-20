شؤون الحرمين توزع (4) آلاف مظلة على قاصدي المسجد الحرام

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http://almnatiq.net/?p=1015315
المناطق - واس

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قرابة (٤٠٠٠) مظلة على المصلين والمعتمرين، والعاملين في المسجد الحرام، اليوم الجمعة، ضمن مبادرة “مظلتك بين يديك” وهي أحد برامج حملة الرئاسة العامة التي أطلقتها بعنوان ” خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا “، والتي تهدف إلى تقديم عدة مبادرات وبرامج لتوفير أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام ،
وتأتي مبادرة “مظلتك بين يديك” لحماية المعمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم الطواف، والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، وأبطال الأمن والصحة، والمتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته.
وأوضح مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة جنادي بن علي مدخلي، بأن المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لقاصدي المسجد الحرام ، والهدف منها هو حماية المعتمرين والعاملين في المسجد الحرام من حرارة الشمس، دفعا لإصابتهم بالإعياء والتعب، وارتفاع درجات حرارة أجسادهم خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي تطبقها الرئاسة العامة داخل المسجد الحرام.
وأكد مدخلي أن هذه المبادرة تأتي حرصاً من الرئاسة العامة على سلامة المعتمرين ومنسوبي الرئاسة خلال أدائهم طواف في المسجد الحرام، وسلامة منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، وشركاء النجاح من الجهات الأخرى كرجال الأمن وأبطال الصحة والمتطوعين وغيرهم.

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