احدث الأخبار

فريق طبي بمركز القلب بأبها يجري عمليتي تركيب صمام أورطي بتقنية جديدة
منطقة عسير
 القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية
منطقة الرياض
 أكثر من 2 مليون فحص مخبري بصحة حفر الباطن خلال النصف الأول لعام 2021م
المنطقة الشرقية
 شؤون الحرمين توزع (4) آلاف مظلة على قاصدي المسجد الحرام
أبرز المواد
 الناتو يحذر طالبان: “لن نسمح للإرهاب بتهديدنا مرة أخرى”
أبرز المواد
 العراق ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب 2021
أبرز المواد
 قتلى من “حزب الله” بضربات إسرائيل على ريف دمشق
أبرز المواد
 افتتاح معرض برواز الفني بالجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 اكتشاف نظام لم يسبق له مثيل لحرق “الدهون العميقة”
أبرز المواد
 رسميا.. الدوري الإيطالي يبث مجانا بالتعليق العربي
أبرز المواد
 “هيئة الاتصالات” تنفذ أكثر من 1100 جولة تفتيشية خلال شهر يوليو الماضي
أبرز المواد
 الهيئة العامة للعقار تصدر ضوابط تحليل أسواق العقار لتنظيم النشاط العقاري غير الحكومي
أبرز المواد
فريق طبي بمركز القلب بأبها يجري عمليتي تركيب صمام أورطي بتقنية جديدة

فريق طبي بمركز القلب بأبها يجري عمليتي تركيب صمام أورطي بتقنية جديدة

منطقة عسير
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية

منطقة الرياض
أكثر من 2 مليون فحص مخبري بصحة حفر الباطن خلال النصف الأول لعام 2021م

أكثر من 2 مليون فحص مخبري بصحة حفر الباطن خلال النصف الأول لعام 2021م

المنطقة الشرقية
شؤون الحرمين توزع (4) آلاف مظلة على قاصدي المسجد الحرام

شؤون الحرمين توزع (4) آلاف مظلة على قاصدي المسجد الحرام

أبرز المواد

لأول مرة على مستوى مراكز القلب التابعة لوزارة الصحة

فريق طبي بمركز القلب بأبها يجري عمليتي تركيب صمام أورطي بتقنية جديدة

فريق طبي بمركز القلب بأبها يجري عمليتي تركيب صمام أورطي بتقنية جديدة
http://almnatiq.net/?p=1015324
المناطق - عسير

نجح – بفضل الله – فريق طبي بمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها ، في إجراء عمليتين ناجحتين لتركيب صمام أورطي للقلب عن طريق القسطرة دون التدخل الجراحي ، وخلال العملية استخدم الفريق الطبي جهاز ( MANTA closure device ) لإغلاق مجرى قسطرة الشرايين ، كأول مركز للقلب تابع لوزارة الصحة يستخدم هذه التقنية التي تعتبر من التقنيات الحديثة والمتقدمة عالمياً .

وأجرى العمليتين فريق طبي متخصص بقيادة كل من استشاريي أمراض القلب والقسطرة القلبية التداخلية الدكتور محمد ظافر الأحمري والدكتور عبدالله اليوسف عسيري ، وبمشاركة رئيسة قسم القسطرة القلبية بالمركز سارة سعيد الشهراني .

وبين الفريق الطبي أن هذه التقنية المستخدمة في العمليتين تمتاز بتقليل نسبة حدوث المضاعفات و النزيف مقارنة بالأجهزة المستخدمة سابقاً .

جدير بالذكر أنه تم إجراء مايقارب ١٦ عملية لاستبدال الصمام الأورطي عن طريق القسطرة التداخلية وبدون تسجيل أي مضاعفات – ولله الحمد – وأصبحت من الإجراءات الروتينية بالمركز .

روابط ذات صلة

غرفة أبها توقع اتفاقية تعاون مع مركز خدمة المجتمع بكلية ابن رشد

غرفة أبها توقع اتفاقية تعاون مع مركز خدمة المجتمع بكلية ابن رشد
رئيس جامعة الملك خالد يكرم فريق الأمن السيبراني

رئيس جامعة الملك خالد يكرم فريق الأمن السيبراني
تدريب 21 ألف من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بتعليم عسير

تدريب 21 ألف من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بتعليم عسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*