فريق طبي بمركز القلب بأبها يجري عمليتي تركيب صمام أورطي بتقنية جديدة

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نجح – بفضل الله – فريق طبي بمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها ، في إجراء عمليتين ناجحتين لتركيب صمام أورطي للقلب عن طريق القسطرة دون التدخل الجراحي ، وخلال العملية استخدم الفريق الطبي جهاز ( MANTA closure device ) لإغلاق مجرى قسطرة الشرايين ، كأول مركز للقلب تابع لوزارة الصحة يستخدم هذه التقنية التي تعتبر من التقنيات الحديثة والمتقدمة عالمياً .

وأجرى العمليتين فريق طبي متخصص بقيادة كل من استشاريي أمراض القلب والقسطرة القلبية التداخلية الدكتور محمد ظافر الأحمري والدكتور عبدالله اليوسف عسيري ، وبمشاركة رئيسة قسم القسطرة القلبية بالمركز سارة سعيد الشهراني .

وبين الفريق الطبي أن هذه التقنية المستخدمة في العمليتين تمتاز بتقليل نسبة حدوث المضاعفات و النزيف مقارنة بالأجهزة المستخدمة سابقاً .

جدير بالذكر أنه تم إجراء مايقارب ١٦ عملية لاستبدال الصمام الأورطي عن طريق القسطرة التداخلية وبدون تسجيل أي مضاعفات – ولله الحمد – وأصبحت من الإجراءات الروتينية بالمركز .