صحة بيشة :900 مستفيد من خدمات مركز اضطرابات النمو والسلوك

المناطق - عسير

قدم مركز اضطرابات النمو والسلوك بمستشفى الولادة والأطفال في بيشة خدماته لـ900 مستفيدًا خلال النصف الأول من العام الجاري 2021م.

وأوضحت صحة بيشة بأن عدد المستفيدين من عيادة العلاج الطبيعي بلغ 93 مستفيد، وعدد المستفيدين من عيادة الطب النفسي بلغ 198 مستفيد، وعدد المستفيدين من عيادة العلاج الوظيفي بلغ 182 مستفيد، وعدد المستفيدين من عيادة الأخصائي النفسي 111 مستفيد، بينما بلغ عدد المستفيدين من عيادة النطق والتخاطب 316 مستفيد.

وأضافت صحة بيشة بأن المركز يعمل على تقديم خدمة نموذجية في تشخيص ومتابعة اضطرابات النمو والسلوك، وتوفير الخدمات النفسية والاجتماعية بجودة عالية، بالإضافة إلى تقديم خدمات صحية وتأهيلية تخصصية مميزة من قِبَل كوادر مؤهلة ومدربة تضم أطباء استشاريين، وأخصائيين نفسيين، وأخصائيين اجتماعيين، ونطق وتخاطب، وعلاج وظيفي؛ وذلك لتطوير نمو وقدرات الأطفال، لافتة إلى أن المركز يتولى مهام التشخيص والتقييم، وبرامج التدخل المبكر، وبرامج التأهيل الطبي لذوي اضطرابات النمو والسلوك، والمعالجة الطبية والدوائية، وبرامج العلاج المتمركزة حول الأسرة، والمتابعة الطبية طويلة الأمد، والمساهمات المجتمعية في برامج التثقيف والتوعية.