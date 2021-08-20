رئيس الاتحاد العربي يُتوج غدًا الفائز بكأس محمد السادس للأندية الأبطال

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يتوج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بحضور معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة بالمملكة المغربية عثمان الفردوس ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، الفريق الفائز بكأس بطولة محمد السادس للأندية الأبطال، في المباراة النهائية التي ستجمع فريقي الرجاء المغربي والاتحاد السعودي، مساء الغد ، على ملعب الأمير مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط.

واستهل فريق الاتحاد مشواره في النسخة الحالية من البطولة من دور الـ 32، حين واجه نظيره العهد اللبناني، وحقق فوزاً في الذهاب بنتيجة 3 – 0، وتعادلا في الإياب بدون أهداف.

وفي دور الـ16، أسفرت القرعة عن مواجهة بين الوصل الإماراتي والاتحاد السعودي، فاز الأخير ذهاباً خارج ملعبه بنتيجة 2-1، وكرر انتصاره في الإياب بهدفين دون رد.

وفي دور الثمانية، التقى فريق الاتحاد مع فريق أولمبيك آسفي المغربي وتعادلا ذهاباً 1 – 1 في جدة، قبل أن يحقق الفريق السعودي فوزاً في العودة بهدف دون رد.

وفي نصف النهائي، تخطى الفريق الاتحادي عقبة مواطنه الشباب السعودي، بالتعادل 2 – 2 ذهاباً ثم الفوز 2 – 1 في مباراة العودة، ليبلغ الدور الختامي للبطولة.

في المقابل، التقى فريق الرجاء المغربي في دور الـ 32 مع نظيره هلال القدس الفلسطيني، وفاز ذهاباً على ملعبه 1 – 0، ثم انتصر في العودة بهدفين دون رد، وقد أسفرت قرعة دور الـ 16 عن ديربي مغربي خالص، جمع بين الرجاء والوداد، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1 – 1، قبل أن يحقق الرجاء عودة مثيرة في العودة بالتعادل 4 – 4، ليتأهل بقاعدة الهدف الاعتباري.

وفي دور الثمانية، التقى فريق الرجاء بنظيره فريق مولودية الجزائر وفاز ذهاباً بنتيجة 2 – 1، ثم خسر على ملعبه 0 – 1، لكنها خسارة لم تؤثر على تأهله للمربع الذهبي.

وفي ذهاب نصف النهائي خسر الرجاء من الإسماعيلي المصري بهدف دون رد، قبل أن ينتصر في الإياب بثلاثية دون مقابل، ويبلغ المباراة النهائية.

ويتأهب فريقا الرجاء المغربي والاتحاد السعودي لنهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بإقامة معسكرين حالياً في العاصمة المغربية الرباط، وسيقام اللقاء المرتقب على ملعب الأمير مولاي عبدالله دون حضور جماهيري بسبب الاحترازات الوقائية الخاصة بجائحة كورونا (كوفيد – 19).

ويتصدر قائمة هدافي البطولة، مهاجم فريق الاتحاد، البرازيلي روماريو ريكاردو سيلفا بـ 7 أهداف، يليه منافسه مهاجم فريق الرجاء، محسن متولي بـ 5 أهداف.