الإعلامي فواز الشكر: ابنتي مصابة بمرض نادر لا علاج له

المناطق - الرياض:

كشف الإعلامي فواز الشريف عن إصابة ابنته “سمو” بمرض نادر يُعرف باسم “كرونز” ولا يوجد له علاج.

وقال الشريف في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: قلبي الذي يحبكم .. موجوع .. مفجوع، غاليتي “سمو” شُخصت حالتها بمرض نادر يعرف باسم كرونز وقيل إنه لا يوجد له علاج.

وطلب الشريف من متابعيه مساعدته بأي معلومة أو طريقة تعينه على علاج ابنته، حيث تفاعل معه المغردون بشكل كبير من خلال الدعاء لابنته بالشفاء، بينما كشف بعض المصابين بالمرض الخطوات التي اتبعوها لمجابهته، والتي أدت لتحسن حالتهم.

يُذكر أن كرونز أحد الأمراض المناعية التي يهاجم فيها الجهاز المناعي الأمعاء، مسببًا تقرحات والتهابات وفي بعض الحالات يصاحبه شعور بالإعياء والإرهاق الشديد وعدم القدرة على التركيز.

كما يصاب المريض بنوع من سوء التغذية، مع صعوبة هضم وسوء امتصاص الطعام الذي يتناوله، ويمكن السيطرة على أعراضه وتحسن حالة المريض، لكن يصعب الشفاء منه نهائيًا.