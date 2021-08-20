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صحة حائل تُنفذ 535 جولة رقابية على المنشآت الصحية الخاصة

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صحة حائل تُنفذ 535 جولة رقابية على المنشآت الصحية الخاصة

صحة حائل تُنفذ 535 جولة رقابية على المنشآت الصحية الخاصة
وزارة الصحة السعودية
http://almnatiq.net/?p=1015358
المناطق - واس:

نفذت صحة حائل ممثلة في إدارة الالتزام خلال شهر يوليو 535 جولة رقابية، رصدت خلالها 73 مخالفة صحية ، شملت عددا من المستشفيات الحكومية والخاصة، والمجمعات العامة والمتخصصة، والصيدليات، وذلك للتأكد من التقيد بالإجراءات الصحية والاحترازية.

وأكدت صحة حائل استمرار أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية لجميع المنشآت الصحية، ورصد أي مخالفات تؤثر سلبًا على جودة خدماتها للمرضى والمراجعين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

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