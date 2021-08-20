ضمك يتغلّب على الطائي في دوري للمحترفين

المناطق - واس:

تغلّب فريق ضمك على فريق الطائي بهدف دون مقابل في إطار الجولة الثانية من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي أقيمت اليوم، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.



سجل ضمك عند الدقيقة 58 عن طريق اللاعب “ساكتاش”.