تبوك المحطة الثالثة لجداريات الخط العربي

المناطق - واس:

تحتضن منطقة تبوك حاليا فعاليات جداريات “الخط العربي” التي تنظّمها وزارة الثقافة في عشر مناطق بالمملكة.

وأسدل الستار أمس عن أولى هذه الفعاليات بالتعاون مع أمانة المنطقة، تحت مظلة مبادرة “عام الخط العربي”، التي أطلقتها الوزارة ضمن برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، للاحتفاء بالخط العربي وتعزيز حضوره في المجتمع.

وبدأ فنانو الجرافيتي نسج إبداعاتهم على جدارية كوبري تقاطع طريق أبي بكر الصديق مع طريق الملك عبد الله في تبوك، برسومات تشكيلية بالخط العربي تتوسطها كلمة “تبوك”.

وكانت الفعالية قد انطلقت من مدينة عرعر في الحدود الشمالية، ثم إلى مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، قبل أن تحط في منطقة تبوك، على أن تستكمل مسيرتها بعد ذلك إلى منطقة القصيم، وتختتم المرحلة الأولى منها في مدينة أبها بمنطقة عسير، وتستكمل الفعالية مرحلتها الثانية في شهر سبتمبر بمنطقة الباحة، ثم منطقة حائل، والمدينة المنورة (العلا)، والأحساء، ثم منطقة جازان.

وتأتي جداريات الخط العربي ضمن جهود وزارة الثقافة في تفعيل عام الخط العربي 2021م وتعزيز حضوره في المجتمع عبر فعاليات متنوعة ومبادرات نوعية تسهم في إبراز الخط العربي كما تدعم الموهوبين وتمنحهم فرصة عرض قدراتهم عبر قوالب إبداعية مبتكرة.