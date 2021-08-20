وصول أولى طلائع المعتمرين إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز

وصول أولى طلائع المعتمرين إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز

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وصول أولى طلائع المعتمرين إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز

وصول أولى طلائع المعتمرين إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=1015366
المناطق - الرياض:

أعلنت وزارة الحج والعمرة وصول أولى طلائع المعتمرين إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

ونشرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، صورًا تبين وصول أولى طلائع المعتمرين، وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية عالية لمنع تفشي فيروس كورونا المسجد.

في سياق متصل، كثفت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين أعمال التطهير والتعطير والتعقيم بالمسجد الحرام وساحاته على مدار 24 ساعة، حيث يقوم أكثر من (4000) عامل وعاملة بتطهير المسجد الحرام وساحاته الخارجية ومرافقه (10) مرات يوميًّا، باستخدام أجود أنواع المطهرات والمعطرات والمعقمات التي جُلبت خصيصًا للمسجد الحرام، وتُستخدم يوميًّا قرابة (60000) لتر من المطهرات صديقة البيئة أثناء الغسيل، وكذلك قرابة (1200) لتر من المعطرات، وتستخدم الوكالة قرابة (470) معدة وآلة غسيل حديثة وآلة لتطهير وتعطير المسجد الحرام.

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