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أسعار النفط تتجه إلى تسجيل خسارة أسبوعية ثقيلة

أسعار النفط تتجه إلى تسجيل خسارة أسبوعية ثقيلة
http://almnatiq.net/?p=1015381
المناطق - وكالات:

تتجه أسعار النفط إلى تسجيل خسارة أسبوعية ثقيلة، متأثرة بتحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو تقليص مشتريات الأصول، وارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف بشأن الطلب العالمي على الطاقة، كما يتجه النفط صوب أطول سلسلة تراجعات يومية منذ عام 2019.

وانخفض الخام أكثر من 7% هذا الأسبوع، وأغلق عند أدنى مستوى منذ مايو يوم أمس الخميس، وسط تراجع واسع في أسعار السلع. وتواصل أسعار الخام الأمريكي WTI تراجعاتها الجمعة لليوم السابع على التوالي، دون 63 دولارًا للبرميل، فيما يتداول خام القياس العالمي برنت دون 66 دولارًا.

وتأثر النفط هذا الشهر باحتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتقليص التحفيز النقدي غير العادي، على الرغم من انتشار متغير دلتا لفيروس كورونا. ولا يزال الوباء يمثل تهديدًا للطلب على الطاقة، لاسيما في جميع أنحاء آسيا، مع قيام الصين، المستورد الرئيسي، بتقييد التنقل لمكافحة تفشي المرض.

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