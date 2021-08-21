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القيادة تهنئهاكيندي هيشيليما بفوزه في الانتخابات الرئاسية في زامبيا

القيادة تهنئهاكيندي هيشيليما بفوزه في الانتخابات الرئاسية في زامبيا
http://almnatiq.net/?p=1015383
المناطق - واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد هاكيندي هيشيليما، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية زامبيا.

وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية زامبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة السيد هاكيندي هيشيليما، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية زامبيا.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية زامبيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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