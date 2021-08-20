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فيديو.. الهلال يحول تأخره لفوز مثير على التعاون وينفرد بصدارة الدوري

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فيديو.. الهلال يحول تأخره لفوز مثير على التعاون وينفرد بصدارة الدوري

فيديو.. الهلال يحول تأخره لفوز مثير على التعاون وينفرد بصدارة الدوري
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المناطق - الرياض:

فض فريق الهلال الهزيمة أمام التعاون، وحول تأخره لفوز مثير بنتيجة 2-1، في إطار منافسات الجولة الثانية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل هدف التعاون لاعبه الكاميروني تاوامبا في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول بعد خطأ من دفاع الهلال وحارس مرماه، قبل أن يحرز موسى ماريغا هدف التعادل لفريق الهلال في الدقيقة 81.

وقبل صافرة النهاية، سجل اللاعب الكوري الجنوبي هيون سو الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة 90+3.

وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط وينفرد بصدارة ترتيب جدول دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد التعاون عند نقطة واحدة في المركز الثالث عشر.

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