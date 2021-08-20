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وزير الخارجية اليمني: وقف الحوثيين للتصعيد العسكري هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية

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وزير الخارجية اليمني: وقف الحوثيين للتصعيد العسكري هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية

وزير الخارجية اليمني: وقف الحوثيين للتصعيد العسكري هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية
http://almnatiq.net/?p=1015388
المناطق - واس:

جدّدت الحكومة اليمنية مطالبتها بالضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية لوقف عدوانها وتصعيدها العسكري واستهدافها للمدنيين وخاصة النازحين، وأكدت أن ذلك هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية في البلاد.
وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة، أحمد عوض بن مبارك: “إن السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية في بلاده يتمثل في الضغط على الميليشيا المدعومة من إيران، لوقف عدوانها وتصعيدها العسكري ووقف استهداف المدنيين وخاصة النازحين الذين يتعرضون لاستهداف مباشر ومستمر من قبل الميليشيا الارهابية”، حسب ما ورد في كالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”.
واتهم الوزير اليمني، خلال لقائه في مدينة الرياض، القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى بلاده، كاثرين ويستلي، ميليشيا الحوثي بارتكاب ممارسات تعسفية مضرة بالاقتصاد الوطني وقال: إن تلك الممارسات تفاقم من الأعباء الاقتصادية على اليمنيين.
وفي موضوع آخر، قال وزير الخارجية اليمني:”إن التلكؤ في تنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي فاقم من تدهور الوضع الاقتصادي وزاد من معاناة اليمنيين”, مشددا في السياق على دعم، الحكومة في بلاده لتمكينها من القيام بدورها لتحقيق الاستقرار وتحسين الأوضاع الخدمية واستعادة التعافي الاقتصادي وهو ما سينعكس إيجابا على مصلحة المواطنين كافة.
من جهتها أكدت القائمة بأعمال السفير الأمريكي، موقف بلادها الداعم للحكومة الشرعية ولأمن ووحدة واستقرار اليمن واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وكذا استمرارها بتقديم جميع أوجه الدعم الممكنة للحكومة للقيام بمسؤولياتها الاقتصادية والإنسانية.

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