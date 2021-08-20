مختص يؤكد أن “المفطح” وجبة صحية ويقدم الدليل

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http://almnatiq.net/?p=1015396
المناطق - الرياض:

استعرض أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني المشارك بجامعة طيبة، الدكتور محمد الأحمدي، كيفية التعايش مع الأنماط الغذائية الصحية دون شعور بالضيق.

وأوضح، خلال حديثه في برنامج “من السعودية” على قناة “السعودية”، أن المرء يجب أن يتعامل مع النمط الغذائي الصحي على أنه سلوك حياتي، حتى وإن كان يعاني في اتباع هذا النمط الغذائي.

وبسؤاله عن طبق المفطح، قال الأحمدي إنه يُعد من الوجبات الصحية، حيث يتكون من الأرز، وهو من الكربوهيدرات الصحية، بالإضافة إلى اللحم، الذي يُصنف من البروتينات الصحية، إلا أن تناول المفطح بكميات كبيرة هو الأمر الضار.

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