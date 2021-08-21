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“الترفيه” تطلق هوية اليوم الوطني السعودي الـ 91 تحت شعار “هي لنا دار”

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“الترفيه” تطلق هوية اليوم الوطني السعودي الـ 91 تحت شعار “هي لنا دار”

“الترفيه” تطلق هوية اليوم الوطني السعودي الـ 91 تحت شعار “هي لنا دار”
http://almnatiq.net/?p=1015410
المناطق - الرياض:

أطلق معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، هوية اليوم الوطني الـ91 للمملكة تحت شعار “هي لنا دار”، وذلك ضمن دور الهيئة العامة للترفيه في توحيد الاحتفال باليوم الوطني لجميع الجهات الحكومية والخاصة، داخل المملكة وخارجها، لتحقيق التكامل والتوافق في جميع استخدامات الهوية.
واستلهمت هوية اليوم الوطني من ثقافة الأنسنة التي تنعكس بوضوح على المشاريع الضخمة، التي راهنت عليه المملكة في رؤيتها الطموحة 2030، التي تحظى بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ويقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وفي مقدمتها مشاريع البحر الأحمر ونيوم وذا لاين، ومبادرة السعودية الخضراء، ومترو الرياض، والبرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ومشروع القدية، والقمر الصناعي شاهين سات، وبرنامج تطوير الدرعية التاريخية.
وصممت العناصر الأساسية للهوية من هذه المشاريع، التي تعدّ مصدر إلهام لكل فنان معاصر، واكتملت هذه المجموعة بإضافة عنصر الإنسان، الذي له دور فعال في تحقيق الرؤية.
أما الشعار اللفظي فاستلهم من وصف القصائد والأغاني الشعبية للوطن بالدار، والمقصود به ليس البيت فقط، وإنما الاستشعار بما تقدمه المملكة العربية السعودية لتكون “لنا دار”، خاصة بعد دخول العالم المنحدر الصعب مع جائحة كورونا (كوفيد 19)، حيث أثبتت قدرتها وقوتها على إكمال المشاريع القائمة، وإطلاق الأخرى الضخمة، دافعة بأبنائها نحو الفرص والإمكانات من استمرار النمو والحفاظ على جودة الحياة الكريمة، فيما استلهم الشعار الفني من خريطة المملكة، وخط الثلث العربي المرسوم على العلم السعودي.
ويحتوي الدليـل علـى الإرشادات والدعـم اللازم لمستخدمي الهوية كافة، ووصف تفصيلي للعناصر الرئيسة وبيان استخداماتها المختلفة لضمان تطبيقها بالشكل الصحيح، حيث ذكرت “هيئة الترفيه” أن الالتزام بتنفيذ مساراته سيحقق التأثيـر البصري في جميع أنحـاء المملكـة العربيـة السـعودية وخارجهـا.
ودعت الهيئة جميع الجهات إلى استخدام وتوحيد الهوية الخاصة باليوم الوطني الـ 91، عبر إدراجها في مختلف التطبيقات المستخدمة للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية، حيث يمكن تحميلها من خلال الدخول إلى الرابط التالي:https://nd.gea.gov.sa/ .

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