فيديو.. سعودية تُسجل اسمها كأول مواطنة تتولى منصب مدير بـ”فيسبوك”

المناطق - الرياض:

سجلت فتاة سعودية اسمها كأول مواطنة تُعين مديرة في “فيسبوك” لحوكمة الشراكات الاستراتيجية مع الحكومات في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا.

وأوضحت سمر السلطان، أنها قررت استكمال الدراسات العليا بالخارج بهد إنهاء دراستها في جامعة الملك فيصل بالأحساء، مشيرةً إلى أنها لم تنجح في هذه التجربة قبل أن تسافر إلى أيرلندا وتلتحق بجامعة ترينيتي.

ولفتت في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إلى أن رسالة الماجستير الخاصة بها كانت عن التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول للعالمية، مبينةً أن هذا الأمر ساعدها في الحصول على وظيفة في “فيسبوك”.

ونوهت إلى أنها انضمت للعمل في “فيسبوك” 2018، وتولت وظيفة مستشار للشركات الصغيرة والمتوسطة لدعمهم في التسويق الإلكتروني، ومن ثم أصبحت مستشارة للسوق السعودي، قبل أن تتولى منصب المدير.