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ضبط 84 مخالفة في أسواق ومراكز الشرقية التجارية

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ضبط 84 مخالفة في أسواق ومراكز الشرقية التجارية

ضبط 84 مخالفة في أسواق ومراكز الشرقية التجارية
http://almnatiq.net/?p=1015419
المناطق - واس:

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الخميس 19/أغسطس/2021م 1390 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها ضبط 84 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، وكذلك المخالفات البلدية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مبينة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية، عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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