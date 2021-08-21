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أمانة حفر الباطن تغلق أكثر من “300” بلاغ خلال أسبوع من حملة صور وارسل

أمانة حفر الباطن تغلق أكثر من “300” بلاغ خلال أسبوع من حملة صور وارسل

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أمانة حفر الباطن تغلق أكثر من “300” بلاغ خلال أسبوع من حملة صور وارسل

أمانة حفر الباطن تغلق أكثر من “300” بلاغ خلال أسبوع من حملة صور وارسل
http://almnatiq.net/?p=1015426
المناطق - الشرقية:

واصلت أمانة حفر الباطن جهودها في إنهاء البلاغات الواردة لها جراء حملة صور وارسل، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على مستوى المملكة في مطلع الأسبوع الماضي.

وتهدف الحملة إلى تمكين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم في تحسين المشهد الحضري، ضمن برنامج جودة الحياة لتطوير القطاع البلدي، حيث تلقت الأمانة 357 بلاغ جرى انهاءه وفقاً للخطة المعدّة لمعالجة التشوه البصري وتعزيز السلوك الحضاري.

وأكدت الأمانة مواصلة تلقي بلاغات تحسين المشهد الحضري والعمل على  إغلاقها وفقاً للتصنيفات المرفقة في تطبيق بلدي واتخاذ ما يلزم لتحسين المشهد الحضري للمحافظة مع إشراك المواطنين وإسهامهم في معالجة مظاهر التشوه.

وتذكر الأمانة؛ إن خدمة “صور وأرسل” تتم عن طريق تطبيق بلدي الذي يمكن تحميله في مختلف الأجهزة الإلكترونية عن طريق الرابط التالي: bit.ly/38YI5nS.

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