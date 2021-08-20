وصول أول فوج من معتمري الخارج لعام 1443هـ إلى المدينة المنورة

وصول أول فوج من معتمري الخارج لعام 1443هـ إلى المدينة المنورة

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وصول أول فوج من معتمري الخارج لعام 1443هـ إلى المدينة المنورة

وصول أول فوج من معتمري الخارج لعام 1443هـ إلى المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=1015440
المناطق - واس

وصل أمس الجمعة الفوج الأول من المعتمرين القادمين من جمهورية العراق ” أربيل” عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة يفوق الـ 100 معتمر لأداء مناسك العمرة لهذا العام 1443هـ والصلاة في المسجد النبوي والتشرف بالسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما.
وكان في استقبال المعتمرين بالمطار مدير إدارة الحج والعمرة التابع لوكالة وزارة الحج والعمرة هاني الصاعدي ومدير عام الإدارة العامة لخدمات الزوار راكان بن حسن السباعي ، حيث كثفت الوكالة استعداداتها لاستقبال المعتمرين وتقديم الخدمات كافة لهم وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والصحية حفاظًا على صحة الإنسان ومنعا لانتشار فيروس كورونا.

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