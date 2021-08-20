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انطلاق مهرجان البراعم الخليجي الثالث للكرة الطائرة بالرياض

انطلاق مهرجان البراعم الخليجي الثالث للكرة الطائرة بالرياض

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دفاعات الجيش اليمني تسقط طائرة مسيّرة في صحراء البقع بصعدة

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انطلاق مهرجان البراعم الخليجي الثالث للكرة الطائرة بالرياض

انطلاق مهرجان البراعم الخليجي الثالث للكرة الطائرة بالرياض
http://almnatiq.net/?p=1015449
المناطق - واس

تنطلق غداً مباريات المهرجان الخليجي الثالث لدرجة البراعم للكرة الطائرة باستضافة المملكة على صالة وزارة الرياضة بالرياض.
وأقيمت اليوم قرعة المهرجان على هامش الاجتماع الفني، بحضور رئيس اللجنة المنظمة الدكتور خالد الزغيبي، وأمين سر اللجنة التنظيمية فراس الحلواجي، ونائب رئيس اللجنة المنظمة سعد الرويس، ورئيس لجنة الحكام أمين الطريفي، بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة، حيث تُقام غداً ( اليوم الأول ) ثلاث مباريات، الأولى تجمع البحرين والكويت عند الـ4 مساءً، تليها عند الـ 30 : 5 مواجهة المنتخبين السعودي والبحريني، فيما ستجمع المباراة الثالثة بين المنتخبين السعودي والكويتي عند الـ7 مساءً ، وفي اليوم الثاني ستقام ثلاث مباريات الأولى بين السعودية والبحرين عند الـ2 مساءً ، والمباراة الثانية بين البحرين والكويت عند الـ30 : 3 مساءً والمباراة الثالثة بين المنتخبين السعودي والكويتي عند الـ 5 مساءً.

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