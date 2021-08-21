مدرب ليفربول يكشف “كواليس” مفاوضات تجديد عقد صلاح

المناطق - وكالات

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن النادي بدأ التفاوض مع المهاجم المصري محمد صلاح بشأن توقيع عقد جديد.

ويُعد الدولي المصري أحد أبرز اللاعبين في تشكيلة كلوب، وقد سجل 126 هدفا في كافة المسابقات، وساهم في فوز الفريق بالدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وأبلغ كلوب موقع ليفربول على الإنترنت: “أنا منخرط في كل شيء تقريبا في النادي. ربما تحدث بعض المفاوضات بدوني، هذا من الممكن حدوثه، لكن بصرف النظر عن ذلك أعرف كل ما يتم في هذا الشأن”.

وأضاف: “من الواضح أن صلاح يمر بلحظة جيدة حقا في مسيرته من حيث الأداء والحالة المزاجية. عندما تكون هناك مفاوضات فهي قائمة بالفعل، وعندما يكون هناك قرار سنعلنه”.

وأوضح المدرب الألماني “حتى ذلك الحين، من المهم فقط كيفية عمل كافة الأطراف مع بعضها البعض في مثل هذه الأشياء. مع تبقي عامين على نهاية عقده، يمكنك أن تتخيل أنه توجد مفاوضات.. هذا كل شيء”، حسبما نقلت “رويترز”.

وجدد ليفربول مؤخرا عقود لاعب الوسط فابينيو وحارس المرمى أليسون، والمدافعين فيرغيل فان دايك وترينت ألكسندر-أرنولد لفترات طويلة، بينما قال كلوب الأسبوع الماضي إن القائد جوردان هندرسون من المرجح أن يمدد عقده الحالي.

ويستضيف ليفربول فريق بيرنلي في ثاني مباريات الفريقين في الدوري الممتاز في وقت لاحق اليوم السبت.