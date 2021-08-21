بطلب من أمريكا الإمارات تستضيف 5 آلاف أفغاني ممن تم إجلاؤهم من كابل

المناطق - وكالات

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها ستستضيف 5 آلاف شخص من المواطنين الأفغان الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان.

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن الإمارات، وبطلب من الولايات المتحدة الأمريكية ستستضيف المواطنين الأفغان بشكل مؤقت، قبل سفرهم إلى دول أخرى.

ومن المقرر أن يغادر المواطنون الأفغان الذين سيتم إجلاؤهم إلى دولة الإمارات من العاصمة الأفغانية كابل خلال الأيام القادمة، على متن طائرات أمريكية.

يشار إلى أن الإمارات قامت مؤخراً بتسهيل مغادرة عدد من الرحلات الجوية التي تقل مئات الأجانب من أفغانستان، بمن في ذلك الدبلوماسيون والموظفون من مختلف الجنسيات والعاملون بالمنظمات غير الحكومية عبر مطاراتها.