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مدربا الرجاء المغربي والاتحاد السعودي : هدفنا الفوز باللقب العربي… ولا نخشى الضغوطات

مدربا الرجاء المغربي والاتحاد السعودي : هدفنا الفوز باللقب العربي… ولا نخشى الضغوطات

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مدربا الرجاء المغربي والاتحاد السعودي : هدفنا الفوز باللقب العربي… ولا نخشى الضغوطات

مدربا الرجاء المغربي والاتحاد السعودي : هدفنا الفوز باللقب العربي… ولا نخشى الضغوطات
http://almnatiq.net/?p=1015470
المناطق - واس

عُقد اليوم في العاصمة المغربية الرباط، المؤتمر الصحفي لمدربي الاتحاد السعودي والرجاء المغربي الخاص بالمباراة النهائية لبطولة كأس محمد السادس للأندية، التي ستجمعهما غداً .
وأكد مدرب الرجاء، لسعد الشابي أن فريقه مستعد للقاء حتى يتسنى له الفوز باللقب العربي وإهدائه للجماهير المغربية، خصوصا أن المباراة ستلعب بالمغرب، مبيناً أنه طلب من لاعبيه التركيز طيلة دقائق المباراة، على اعتبار أن فريق الاتحاد يضم عناصر بإمكانها خلق الخطورة في أي لحظة، وذلك من خلال مشاهدته للمباراتين الأخيرتين اللتين خاضهما الفريق بالدوري بالسعودي للمحترفين.
من جانبه، قال لاعب فريق الرجاء أمير الحداوي : “طموحنا كلاعبين واحد وهو الفوز باللقب الذي يحمل اسم الملك محمد السادس، مشيراً إلى أن فريقه لا يخشى الضغط، لأنه تعود على لعب مثل هذه المباريات الكبيرة سواء على المستوى القاري أو العربي.
فيما أكد مدرب الاتحاد السعودي فابيو كاريلي أن فريقه استعد بشكل جيد لمباراة الغد ، وله ثقة كبيرة أن ناديه قادر على تحقيق اللقب العربي، وهذا لن يأتي إلا بالأداء الجيد واستثمار جميع الفرص المتاحة.
وأوضح أنهم جميعاً يطمحون لهدف واحد، يتمثل في العودة إلى المملكة العربية السعودية باللقب.
وقلل فابيو كاريبي من تأثير غياب المدافع المصري أحمد حجازي بسبب الإيقاف، مشيراً إلى أن اللاعب الذي سيعوضه قادر على الظهور بشكل جيد وله ثقة كبيرة في مستواه التقني والبدني.
وفي السياق ذاته، قال لاعب الاتحاد كريم الأحمدي : إن فريقه استعد بشكل جيد للمواجهة وله طموح كبير للفوز باللقب العربي.
وأبرز الأحمدي في حديثه قيمة اللقاء، خصوصا أنه سيلعب بين فريقين لهما اسمهما على المستوى العربي، مؤكدا أن المقابلة ستلعب على جزئيات صغيرة.

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