احدث الأخبار

مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم حملته الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية للكبار في موريتانيا بإجراء 83 عملية
محليات
 ظاهرة مناخية نادرة في “غرينلاند” تهدد المدن الساحلية
أبرز المواد
 أزمة المحروقات في لبنان.. طوابير لا تنتهي وسقوط جرحى
أبرز المواد
 أ ف ب: الملا عبد الغني برادر يصل كابل ويبدأ بمشاورات تشكيل حكومة شاملة
أبرز المواد
 جزيرة النورس.. وجهة هواة الاستجمام على شواطئ ينبع
منطقة المدينة المنورة
 تونس.. قيس سعيّد يتهم أطرافا سياسية بالسعي للتخطيط لاغتياله
أبرز المواد
 بينهم ميسي ورونالدو .. أغلى 10 لاعبين فوق سن الثلاثين
أبرز المواد
 لماذا يهتم الناس بـ “نجم سهيل” ويترقبون ظهوره؟.. الحصيني يجيب “فيديو”
منوعات
 دارة الملك عبدالعزيز تتلقى مجموعة من الوثائق ذات العلاقة المباشرة بالتاريخ الوطني عمرها أكثر من 100 عام
ثقافة وفنون
 مدربا الرجاء المغربي والاتحاد السعودي : هدفنا الفوز باللقب العربي… ولا نخشى الضغوطات
الرياضة
 الإمارات تستضيف 5 آلاف أفغاني ممن تم إجلاؤهم من كابل
أبرز المواد
 مدرب ليفربول يكشف “كواليس” مفاوضات تجديد عقد صلاح
أبرز المواد
مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم حملته الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية للكبار في موريتانيا بإجراء 83 عملية

مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم حملته الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية للكبار في موريتانيا بإجراء 83 عملية

محليات
ظاهرة مناخية نادرة في “غرينلاند” تهدد المدن الساحلية

ظاهرة مناخية نادرة في “غرينلاند” تهدد المدن الساحلية

أبرز المواد
أزمة المحروقات في لبنان.. طوابير لا تنتهي وسقوط جرحى

أزمة المحروقات في لبنان.. طوابير لا تنتهي وسقوط جرحى

أبرز المواد
أ ف ب: الملا عبد الغني برادر يصل كابل ويبدأ بمشاورات تشكيل حكومة شاملة

أ ف ب: الملا عبد الغني برادر يصل كابل ويبدأ بمشاورات تشكيل حكومة شاملة

أبرز المواد

مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم حملته الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية للكبار في موريتانيا بإجراء 83 عملية

مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم حملته الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية للكبار في موريتانيا بإجراء 83 عملية
http://almnatiq.net/?p=1015497
المناطق - واس

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي أمس الأول حملته الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية للكبار في جمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة، حيث أجرى الفريق الطبي التطوعي خلال الحملة 83 عملية جراحية متخصصة بالمسالك البولية، تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.
يذكر أن المشروع يعدّ من المشروعات الإنسانية التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز في العديد من الدول ذات الاحتياج بهدف تقديم العلاج للمرضى من العائلات ذوي الدخل المحدود.

روابط ذات صلة

أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف

أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف
فيديو.. سعودية تُسجل اسمها كأول مواطنة تتولى منصب مدير بـ”فيسبوك”

فيديو.. سعودية تُسجل اسمها كأول مواطنة تتولى منصب مدير بـ”فيسبوك”
“الترفيه” تطلق هوية اليوم الوطني السعودي الـ 91 تحت شعار “هي لنا دار”

“الترفيه” تطلق هوية اليوم الوطني السعودي الـ 91 تحت شعار “هي لنا دار”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*