احدث الأخبار

ضبط 15900 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
أبرز المواد
 آثار لقاح “موديرنا”.. مسؤولون يحققون في “العلاقة الخطيرة”
أبرز المواد
 لجنة عربية تناقش تعديلات اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات النقل الجوي
الاقتصاد
 بيع أكثر من طنّ عسل خلال عشرة أيام بمهرجان العسل الدولي في الباحة
منطقة الباحة
 أستراليا.. اشتباكات بين الشرطة والمحتجين ضد إجراء العزل العام في سيدني وملبورن
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم حملته الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية للكبار في موريتانيا بإجراء 83 عملية
محليات
 ظاهرة مناخية نادرة في “غرينلاند” تهدد المدن الساحلية
أبرز المواد
 أزمة المحروقات في لبنان.. طوابير لا تنتهي وسقوط جرحى
أبرز المواد
 أ ف ب: الملا عبد الغني برادر يصل كابل ويبدأ بمشاورات تشكيل حكومة شاملة
أبرز المواد
 جزيرة النورس.. وجهة هواة الاستجمام على شواطئ ينبع
منطقة المدينة المنورة
 تونس.. قيس سعيّد يتهم أطرافا سياسية بالسعي للتخطيط لاغتياله
أبرز المواد
 بينهم ميسي ورونالدو .. أغلى 10 لاعبين فوق سن الثلاثين
أبرز المواد
ضبط 15900 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

ضبط 15900 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

أبرز المواد
آثار لقاح “موديرنا”.. مسؤولون يحققون في “العلاقة الخطيرة”

آثار لقاح “موديرنا”.. مسؤولون يحققون في “العلاقة الخطيرة”

أبرز المواد
لجنة عربية تناقش تعديلات اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات النقل الجوي

لجنة عربية تناقش تعديلات اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات النقل الجوي

الاقتصاد
بيع أكثر من طنّ عسل خلال عشرة أيام بمهرجان العسل الدولي في الباحة

بيع أكثر من طنّ عسل خلال عشرة أيام بمهرجان العسل الدولي في الباحة

منطقة الباحة

أستراليا.. اشتباكات بين الشرطة والمحتجين ضد إجراء العزل العام في سيدني وملبورن

أستراليا.. اشتباكات بين الشرطة والمحتجين ضد إجراء العزل العام في سيدني وملبورن
http://almnatiq.net/?p=1015500
المناطق - وكالات

اشتبكت الشرطة الأسترالية مع مئات المحتجين الرافضين للعزل العام في مدينتي ملبورن وسيدني، اليوم السبت، فيما أعلن المسؤولون تسجيل أكبر زيادة يومية في إصابات كوفيد-19.

واستخدم أفراد في الشرطة يمتطون الجياد رذاذ الفلفل في ملبورن لتفريق حشود اندفعت صوب صفوف الشرطة، ومنعت فرقة كبيرة من عناصر شرطة مكافحة الشغب مجموعات أصغر من المحتجين من الاحتشاد في سيدني.

ولم ترد حتى الآن معلومات عن اعتقالات. وتوعدت شرطة ولاية فيكتوريا بفرض غرامات بقيمة خمسة آلاف دولار أسترالي (3600 دولار أمريكي) على من تثبت مشاركته في الاحتجاجات.

وتفرض سلطات سيدني، التي يعيش فيها ما يربو على خمسة ملايين نسمة، عزلا عاما صارما منذ أكثر من شهرين، ولم تنجح إلى الآن في احتواء انتشار الفيروس عبر الحدود الداخلية ووصولا إلى نيوزيلندا المجاورة.

وسيّرت الشرطة دوريات في شوارع سيدني ومنعت مرور وسائل النقل العام والخاص إلى وسط المدينة، للحد من عدد المشاركين في الاحتجاجات غير الصرح بها.

وفي ملبورن، استطاع حشد كبير من المحتجين الخروج في مسيرة بالمدينة، واشتبك بعضهم مع الشرطة، بعدما قرر دانيال آندروز، رئيس وزراء ولاية فيكتوريا توسيع نطاق العزل العام ليشمل الولاية بأسرها.

وكان الامتثال لقواعد الصحة العامة أحد الأسباب الرئيسية التي تُذكر لتفسير نجاح أستراليا في التصدي للجائحة، لكن البلاد تواجه الصعاب لوقف موجة ثالثة من الإصابات بدأت في سيدني في منتصف يونيو.

وسجلت أستراليا اليوم 894 إصابة جديدة بكوفيد-19 ، معظمها في سيدني، وهي مركز لتفش يفاقمه انتشار سلالة “دلتا”.

من جهته قال براد هازارد، وزير الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز، موجها كلامه للمحتجين: “نحن هنا في وضع خطير للغاية .. لا وقت للأنانية، حان الوقت للتفكير في المجتمع ككل وفي عائلاتكم”.

روابط ذات صلة

ضبط 15900 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

ضبط 15900 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
آثار لقاح “موديرنا”.. مسؤولون يحققون في “العلاقة الخطيرة”

آثار لقاح “موديرنا”.. مسؤولون يحققون في “العلاقة الخطيرة”
ظاهرة مناخية نادرة في “غرينلاند” تهدد المدن الساحلية

ظاهرة مناخية نادرة في “غرينلاند” تهدد المدن الساحلية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*