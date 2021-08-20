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الاقتصاد

بيع أكثر من طنّ عسل خلال عشرة أيام بمهرجان العسل الدولي في الباحة

بيع أكثر من طنّ عسل خلال عشرة أيام بمهرجان العسل الدولي في الباحة
http://almnatiq.net/?p=1015503
المناطق - واس

بلغت كمية مبيعات العسل خلال الأيام العشرة الماضية من مهرجان العسل الدولي الثالث عشر أكثر من طنّ من العسل، وذلك بمثلث الشفا بمنطقة الباحة.
وتراوحت أسعار العسل بين 300 ريال إلى 1200 ريال، وكان متوسط أسعار عسل السدر السائل 350 ريالاً، وعسل الأقراص الشمعية للسدر 400 ريال، وعسل الطلح والسمر 300 للسائل و350 للشمع، وعسل الضرم 700 ريال، وعسل المجرى بين 800 – 1200 ريال، وعسل البرسيم 300 ريال، فيما كان عسل السدر الأكثر مبيعاً ثم عسل الطلح ثم عسل السمرة، إلى جانب عرض لأدوات تربية النحل ومستلزماتها.
ونوّه النحال يحيى بن طيران، أن عسل الباحة من أجود أنواع العسل، خاصة إذا كان بعيداً عن أماكن وجود الإنسان، ويوضح أن للنحل قدرة كبيرة على الطيران بحثاً عن الرحيق أينما كان، مضيفاً أن العسل أنواع إلا أن الناس يفضلون السدر لحلاوة مذاقه، وعسل المجرى الذي يعد من أفخر أنواع العسل ويقدم في المناسبات المهمة، نظراً للونه الأبيض المميز وندرته، حيث يستخرج من بعض الأشجار النادرة التي تزهر مرة في السنة، وهو نادر جداً على مستوى المملكة، ويظهر في منطقة محدودة مثل تهامة عسير ومنطقة الباحة، كما سجّل عسل السدر حضوراً لافتاً وطلباً من قبل مرتادي وزوار المهرجان.

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