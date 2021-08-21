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رئيس ديوان المحاسبة يبحث تعزيز التعاون مع رئيس الموانئ

رئيس ديوان المحاسبة يبحث تعزيز التعاون مع رئيس الموانئ
http://almnatiq.net/?p=1015525
المناطق - الرياض

استقبل معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري بمقر الديوان الرئيس بالرياض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون القائم بين الديوان والهيئة، ومناقشة العدد من الموضوعات، وبحث سبل معالجتها وفق الأنظمة والتعليمات.
حضر الاستقبال عدد من المسؤولين بالديوان العام للمحاسبة، والهيئة العامة للموانئ.

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