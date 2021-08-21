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رياح نشطة وسحب رعدية على جازان حتى الـ 9 مساء

رياح نشطة وسحب رعدية على جازان حتى الـ 9 مساء
http://almnatiq.net/?p=1015526
المناطق - جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان ، وتدنٍ في مدى الرؤية على مدينة جيزان ومحافظات صبيا ، وأبو عريش ، و أحد المسارحة ، و الطوال ، وبيش ، وصامطة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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