رياح نشطة وسحب رعدية على جازان حتى الـ 9 مساء

المناطق - جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان ، وتدنٍ في مدى الرؤية على مدينة جيزان ومحافظات صبيا ، وأبو عريش ، و أحد المسارحة ، و الطوال ، وبيش ، وصامطة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 9 مساءً.