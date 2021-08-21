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الإمارات تسجّل 1066 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

الإمارات تسجّل 1066 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات
http://almnatiq.net/?p=1015527
المناطق - وكالات

سجّلت الإمارات العربية المتحدة 1,066 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد ارتفع إلى 708,302 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 2,018 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1,633 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 689,277 حالة.

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