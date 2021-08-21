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لجنة عربية تناقش تعديلات اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات النقل الجوي

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لجنة عربية تناقش تعديلات اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات النقل الجوي

لجنة عربية تناقش تعديلات اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات النقل الجوي
http://almnatiq.net/?p=1015528
المناطق - واس

تعقد لجنة اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات النقل الجوي العربي المعدلة اجتماعها الحادي عشر يومي24 و 25 من الشهر الجاري، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وأفادت مديرة إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية الدكتورة دينا الظاهر، في تصريح لها اليوم، أن اللجنة ستناقش التعديلات المحدثة والإضافية على اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات النقل الجوي العربي المعدلة، إضافة إلى الملاحظات والمقترحات التي ترد من الدول العربية حول المسودة السابعة لتلك الاتفاقية.
وأشارت إلى أن الاتفاقية تهدف إلى إعفاء شركات الطيران العربية من الرسوم والضرائب على نشاطاتها ومعداتها، وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وهو المبدأ الذي تؤكّد عليه معاهدة شيكاغو لعام 1944.

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