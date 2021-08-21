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السفير المعلمي يبحث أهم القضايا على الساحة الدولية مع مندوبة بلغاريا الدائمة لدى الأمم المتحدة

السفير المعلمي يبحث أهم القضايا على الساحة الدولية مع مندوبة بلغاريا الدائمة لدى الأمم المتحدة
http://almnatiq.net/?p=1015545
المناطق - الرياض

التقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بالمندوبة الدائمة لجمهورية بلغاريا لدى الأمم المتحدة السفيرة لاشيزارا ستويفا، وذلك بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المشتركة وأهم القضايا على الساحة الدولية.
حضر اللقاء مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل بن ناصر الحقباني.

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