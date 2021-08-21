وزير الرياضة يصل إلى الرباط لحضور مباراة الاتحاد والرجاء البيضاوي

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وصل اليوم إلى مطار العاصمة المغربية الرباط صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز، وزير الرياضة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك لحضور المباراة النهائية للبطولة العربية لكرة القدم (كاس محمد السادس ) التي ستقام مساء اليوم بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بين فريقي الاتحاد السعودي والرجاء البيضاوي.

وكان في استقبال سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي، وزير الشباب والرياضة المغربي عثمان الفردوس، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين المعتمد بالمملكة المغربية الأستاذ عبد الله بن سعد الغريري، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، والأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاءالله السلمي ومنسوبو السفارة السعودية بالرباط، وعدة شخصيات مغربية.