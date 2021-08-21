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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بالحديدة

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بالحديدة
http://almnatiq.net/?p=1015564
المناطق - الرياض

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.
وجرى خلال الفترة من 5 إلى 11 أغسطس 2021، ضخ 315.000 لتر من المياه للاستخدام المنزلي، وضخ 315.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 25 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 31 عملية شفط لمياه الصرف الصحي، استفاد منها 8.400 فرد.

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