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ليفربول يحقق فوزه الثاني على التوالي.. ويهزم بيرنلي بثنائية

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ليفربول يحقق فوزه الثاني على التوالي.. ويهزم بيرنلي بثنائية

ليفربول يحقق فوزه الثاني على التوالي.. ويهزم بيرنلي بثنائية
http://almnatiq.net/?p=1015568
المناطق - وكالات

حقق ليفربول فوزه الثاني على التوالي، وحصل على العلامة الكاملة في أول جولتين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد هزيمة ضيفه بيرنلي 2-صفر اليوم السبت.

وأحرز ديوغو غوتا هدف السبق لليفربول في الدقيقة 18 من ضربة رأس متقنة أمام مدرجات ممتلئة بالجمهور في ملعب أنفيلد لأول مرة منذ 17 شهرا.

وسنحت لبيرنلي بعض الفرص للتعادل لكن لاعبيه فشلوا في اللمسة الأخيرة، حسبما ذكرت “رويترز”.

واعتقد آشلي بارنز أنه عادل النتيجة في بداية الشوط الثاني لكن راية التسلل بددت آماله بينما نجح صاحب الأرض في تعزيز تقدمه من خلال ساديو ماني في الدقيقة 68.

وسعى ليفربول لمزيد من الأهداف بفضل تشجيع جمهوره المتحمس لكنه اكتفي بالهدفين وبالحفاظ على نظافة شباكه للمرة الثانية على التوالي خلال الموسم الحالي، ليتقدم للصدارة مؤقتا بست نقاط ويبقى بيرنلي بلا نقاط بعد أول جولتين.

وكان بيرنلي قد أوقف مسيرة ليفربول الخالية من الهزيمة على أرضه في الدوري الموسم الماضي والتي استمرت على مدار 68 مباراة عبر أربعة أعوام تقريبا.

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