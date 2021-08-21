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إصابة إيكاردي تمهد الطريق للظهور الأول لميسي مع سان جرمان

إصابة إيكاردي تمهد الطريق للظهور الأول لميسي مع سان جرمان
http://almnatiq.net/?p=1015571
المناطق - وكالات

من المقرر أن يخضع مهاجم باريس سان جرمان ماورو إيكاردي لفحص يوم السبت، وذلك بعد إصابة في كتفه الأيمن تعرض لها في مباراة بالدوري الفرنسي ضد بريست، الأمر الذي يراه كثيرون عاملا قد يسرّع من ظهور ليونيل ميسي لأول مرة مع النادي الباريسي.

وتم استبدال اللاعب الأرجنتيني الدولي في وقت متأخر من فوز باريس سان جرمان على بريست، 4-2 مساء الجمعة، بعد سقوطه على كتفه.

وقال ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جرمان لوسائل إعلام فرنسية، إنه كان يأمل أن يكون الأمر مجرد شكوك وخوف، لكنه “لا يبدو جيدا”، حسبما نقلت “الأسوشيتد برس”.

وإذا تم استبعاد إيكاردي الأسبوع المقبل، فقد يؤدي ذلك إلى تسريع الجدول الزمني لظهور ميسي لأول مرة.

ولم يلعب “البرغوث” منذ انضمامه من برشلونة مع سان جرمان، كما أنه غاب عن التدريب لمدة شهر بعد أن قاد الأرجنتين إلى لقب كوبا أميركا في 10 يوليو.

وتدرب النجم الأرجنتيني مع الفريق الفرنسي الأسبوع الماضي، لكنه لم يكن لائقا بعد للمشاركة الأولى.

جدير بالذكر أن باريس سان جرمان يلعب في ريمس الأحد المقبل، وذلك قبل فترة التوقف الدولية.

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