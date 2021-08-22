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“الهوت دوغ” هو الأسوأ.. دراسة تكشف أطعمة “تقصر العمر”

“الهوت دوغ” هو الأسوأ.. دراسة تكشف أطعمة “تقصر العمر”
http://almnatiq.net/?p=1015572
المناطق - وكالات

نبهت دراسة طبية حديثة في الولايات المتحدة، إلى أن تناول “الهوت دوغ” مضر للغاية بصحة الإنسان، معتبرة أن قطعة واحدة منه بوسعها أن تقصر أمد حياة الفرد بـ36 دقيقة.

وقام باحثون من جامعة ميشغان الأميركية، بدراسة الأثر الصحي لعدد من الأطعمة، من خلال قياس آثارها وبصمتها الكربونية.

وجرى نشر الدراسة في مجلة “نيتشر فود”، التي تختص بشؤون التغذية وتبعاتها على صحة الإنسان، بينما تزداد السمنة بشكل مقلق في كثير من دول العالم.

ووجدت الدراسة أن الضرر لا يقتصر فقط على “الهوت دوغ”، بل يشمل أيضا المشروبات الغازية التي ترافقه في العادة، لأنها تلحق أذى كبيرا بصحة الإنسان.

وقالت إن البطاطس المقلية أيضا تعود بالضرر على الإنسان، لأنها “تقصر العمر” بـ1.5 دقيقة.

وقدم الباحثون شرحا دقيقا للطريقة التي قاسوا بها تأثير بعض الأطعمة على أمد الحياة لدى الإنسان، إذ أوردت الدراسة أن كل غرام من اللحوم المصنعة، يؤدي إلى تقليص العمر بما يصل إلى 0.45 دقيقة في المتوسط.

تبعا لذلك، فإنه في حال أقدم الفرد على تناول قطعة “هوت دوغ” من 61 غراما، فإنه يخسر ما يصل إلى 27 دقيقة.

ويخسر الآكل 27 دقيقة من قطعة الـ”هوت دوغ” لوحدها، دون الحديث عما يرافقها من “المايونيز” ذي الدهون المرتفعة والبطاطس المقلية، فضلا عن المشروبات الغازية.

في المقابل، كشفت الدراسة الأطعمة التي تسهم في “إطالة” عمر الإنسان، مثل المكسرات وبعض الحبوب وزبدة الفول السوداني، لافتة إلى أنها تعود بنفع كبير، فتطيل أمد الحياة بـ30 دقيقة.

وحل سمك السلمون المشوي في المرتبة الثانية، من حيث الفائدة، لأنه يساعد على إطالة أمد حياة الإنسان بـ15 دقيقة في المتوسط. أما الموز فيساعد على إطالة أمد الحياة بـ13.5 دقيقة،

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