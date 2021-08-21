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أمانة الحدود الشمالية تواصل جهودها في إنهاء البلاغات الواردة ضمن حملة “صور وأرسل”

أمانة الحدود الشمالية تواصل جهودها في إنهاء البلاغات الواردة ضمن حملة “صور وأرسل”

منطقة الحدود الشمالية
الأمر بالمعروف تفعّل حملتي “بلد آمناً والخوارج شرار الخلق) في مجمع الدوائر الحكومية بالخرج

الأمر بالمعروف تفعّل حملتي “بلد آمناً والخوارج شرار الخلق) في مجمع الدوائر الحكومية بالخرج

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الأمر بالمعروف تفعّل حملتي “بلد آمناً والخوارج شرار الخلق) في مجمع الدوائر الحكومية بالخرج

الأمر بالمعروف تفعّل حملتي “بلد آمناً والخوارج شرار الخلق) في مجمع الدوائر الحكومية بالخرج
http://almnatiq.net/?p=1015586
المناطق - الخرج

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج المحتوى التوعوي لحملتي ( رب اجعل هذا البلد آمناً ) و( الخوارج شرار الخلق)، بالتعاون مع مجمع الدوائر الحكومية بالمحافظة، وذلك من خلال اللوحات التوعوية حول المبنى.

وتهدف الحملة التي نشرت المحتوى بمواد توعوية عديدة إلى بيان منهج أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة والتحذير من الجماعات والتحزبات، وتعزيز الأمن الفكري والانتماء واللحمة الوطنية تفعيلاً للشراكات بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض والجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة فيما يخدم الوطن والمواطن والمقيم.

من جانبه أشاد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات بالتعاون الملموس الذي أبرزته هذه الجهود في جميع الوسائل التقنية والإعلامية، وترسيخاً للمفهوم الصحيح في السمع والطاعة على منهج أهل السنة والجماعة المأخوذ من الكتاب والسنة.

وتأتي هذه البرامج بتوجيهات ومتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

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