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لم أساوم النصر ولن أساومه أبدا.. 7 رسائل من عبد الرزاق حمد الله للجماهير

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لم أساوم النصر ولن أساومه أبدا.. 7 رسائل من عبد الرزاق حمد الله للجماهير

لم أساوم النصر ولن أساومه أبدا.. 7 رسائل من عبد الرزاق حمد الله للجماهير
http://almnatiq.net/?p=1015594
المناطق - الرياض

كشف محترف النصر، المغربي عبد الرزاق حمد الله، حقيقة خلافه مع إدارة ناديه، مؤكدًا أنه يحترم تعاقده وسيستمر مع الفريق حتى نهاية تعاقده.

وكتب حمد الله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: السلام عليكم جماهير النصر العالمي الحقيقيين، نظرا لكثرة الكذب والافتراء من الصحفيين والإعلاميين السيئين فأنا سأوضح لكم بعض النقاط أولا : أنا لاعب محترف وعندي عقد مع فريقي النصر وأحترمه وأحترم تعاقدي مع النادي”.

وأضاف:” ثانيا : لم أساوم يوما فريقي ولن أساومه أبدا، فله فضل علي كبير.. ثالثا: أنا مستمر في نادي النصر ما دام عقدي ساريا مع فريقي، رابعا : الحب الذي بيني وبين جماهير النصر الحقيقيين لن يُفرقه أي شخص لا من قريب ولا من بعيد”.

وأتم:” خامسا : غيابي عن المباراة الماضية كان قرارا فنيا وأنا أحترمه.. سادسا: ما دمت حاملا قميص هذا الفريق العريق فأنا دائما أسعى جاهدا لإسعاد جماهيره العاشقة.. سابعا: أنتظر كذبا وافتراء آخر من المهرجين و السلام عليكم ورحمة الله”.

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