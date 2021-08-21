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فيديو “مندي الكنغر” يثير الجدل.. والحياة الفطرية ترد

فيديو “مندي الكنغر” يثير الجدل.. والحياة الفطرية ترد
http://almnatiq.net/?p=1015595
المناطق - الرياض

بعدما أثار فيديو تداول بشكل واسع مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الجدل في السعودية، بسبب من بعض الأشخاص بذبح حيوان الكنغر وطبخه كوجبة على طريقة “مندي”، أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، السبت، بيانا بهذا الشأن.

وقال المركز في بيان نشره عبر حسابه على “تويتر”، إن ما تم تصويره في هذا المقطع يعتبر مخالفة لنص نظام البيئة الذي يحظر قتـل أو إيذاء الكائنات الفطرية الحيوانية وفق ما يحدده النظام، كما أنه مخالف للائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها.

كما أضاف أن المركز قام بالترخيص لاستيراد هذا الكائن لغرض البيع والتربية وليس لغرض الذبح، وقد قام المركز بضبط هذا المقطع في حينه والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوزارة الداخلية بشأن تطبيق الإجراءات النظامية حياله.

كما دعا المركز الجميع إلى الاطلاع على نظام البيئة ولوائحه لمعرفة المخالفات والمحظورات الواردة فيه، لكي لا يعرضوا أنفسهم لأي إجراءات نظامية قد تطالهم.

وكان مقطع فيديو متداول نشر عبر حساب أحد مشاهير “السناب شات”، أظهر قيام عدد من هواة الطبخ في منطقة القصيم بذبح حيوان “الكنغر” وطبخه على طريقة المندي.

وأظهر مقطع الفيديو لحظة وجود حيوان الكنغر حيًا داخل القفص قبل عملية ذبحه؛ إذ أكد أحد الأشخاص أن لحمه من أجود أنواع اللحوم وخال من الدهون.

وأبان المقطع لحم الكنغر بعد ذبحه وطريقة تحضير التوابل استعدادا لطبخه ومن ثم تقديمه للأكل على طريقة “المندي”.

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