بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. أكثر 16 ألف شخص يستفيدون من مشروع مركز الأطراف الصناعية بمأرب

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بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.. استفاد 16.897 فرداً من مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة مأرب لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق.

وجرى خلال الفترة 1 يناير 2020م حتى 15 مارس 2021م، تقديم 36.252 خدمة توزعت على 1.670 خدمة للأطراف الصناعية، و 333 خدمة للأطراف التقويمية، و 2.144 خدمة لحالات قياس الأطراف، و2.792 خدمة لحالات التدريب على الأطراف، و2.187 خدمة في مجال التأهيل الفني (الصيانة)، و 25.365 خدمة في مجال العلاج الطبيعي (الفيزيائي)، و1.761 خدمة في مجال التأهيل النفسي.

ويأتي هذا الدعم ضمن المشاريع الإنسانية التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق بهدف تقديم خِدْمات التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعتهم وتحديد الخدمة العلاجية لكل مريض على حدة، بالإضافة إلى رفع قدرات الكادر الطبي والفني مهنيا وعلميا وتهيئته للتعامل مع الحالات النوعية.