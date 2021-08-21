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النحال ممدوح العبدان : عسل الضرم الأغلى مبيعاً

النحال ممدوح العبدان : عسل الضرم الأغلى مبيعاً

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النحال ممدوح العبدان : عسل الضرم الأغلى مبيعاً

النحال ممدوح العبدان : عسل الضرم الأغلى مبيعاً
http://almnatiq.net/?p=1015603
المناطق - الباحة
◦   تشتهر منطقة الباحة  منذ القدم بإنتاج العديد من انواع الاعسال التي تشتهر بها الا ان عسل الضرم يبقى المفضل والابرز على مستوى المنطقة ويقول النحال ممدوح العبدان  ان اجود انواع العسل هو “الضرم” ويتراوح سعر الكيلو منه بين 900 إلى 1000 ريال  ويصل سعر الشمع الى 1200 ريال للكيلو وبيّن أن هناك مواسم للحصول على العسل، إذ إن كثرة الامطار خصوصا على المرتفعات تساعد في نمو الاعشاب والزهور التي يعتمد النحل فيها على غذائه واشار الى ان عسل الضرم هو الاكثر مبيعا والاكثر طلبا بسبب ندرة شجرة الضرم لهذا  وصعوبة الحصول عليه بسب قلة الامطار حيث ينبت في المرتفعات وفي بطون الشعاب كما ينبت في مواقع وعرة في مدينة الطائف والباحة والنماص وانتاجه قليل جدا بسبب قلة اشجاره فهو يحتاج الى كمية من الامطار، والضرم وهو الاسم الذي كان يشتهر به قديماً فالآن يُعرف باسم عسل الخزامى ويشتهر في بعض البلدان باسم اللافندر و يتميز عسل الضرم باللون العنبري الخفيف، رائحته عطرية قوية ومن أقوى أنواع العسل حيث إنه ذو طعم طيب وعذب واضاف العبدان  ان عسل الضرم اكثر طلب على مستوى المملكة بسبب ندرته وتقطع محصوله وصعوبة جنيه لاسباب مناخيه في السنوات الثلاث الاخيره .

ويشارك العبدان بمعرض عروس الباحة

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